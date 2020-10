Dans une interview accordée au Figaro, l’ancien défenseur de l’OM et du LOSC, Adil Rami, revient sur son rapport avec les femmes. Le joueur publie un livre retraçant son parcours (Autopsie, Hugo Sport).

Ils ont fait la Une des journaux “people” pendant plusieurs mois. Pourtant, Adil Rami et Pamela Anderson ne sont plus en couple. La relation entre les deux personnalités s’est achevée sur des accusations de violence de l’ancienne star de la télé américaine. Adil Rami raconte sa version des faits dans le Figaro.

“Je sais ce qu’elle a voulu faire en m’accusant de ça, rétorque Rami. (…) Elle a voulu me fracasser, notamment sur ma collaboration avec l’association de défense des femmes battues. Elle n’a jamais porté plainte, car rien de tout cela ne s’est passé. Pendant deux ans j’ai souffert, on a menti à mon égard. J’ai des vidéos et photos qui peuvent infirmer ce qu’elle a avancé. C’est du passé maintenant et je ne veux plus être associé à elle. C’est pour ça que je n’ai pas porté plainte. C’est une leçon”, a indiqué le champion du Monde dans les colonnes du Figaro.