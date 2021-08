Après un passage au Portugal avec les club de Boavista, Adil Rami a signé un tout nouveau contrat avec l’ESTAC en Ligue 1. Il a d’ailleurs livré ses premiers mots en tant que nouveau membre troyen.

« Je suis très honoré et très fier de porter les couleurs de l’ESTAC. Je suis là pour travailler, mettre le bleu de chauffe et être focus sur le football. J’ai encore faim. Ce n’est pas le moment pour moi de mettre fin à ma carrière. Malgré mon sourire et mon côté blagueur, je suis un bosseur. Ce challenge à l’ESTAC est parfait pour moi, » a confié le champion du monde 2018 dans des propos relayés sur le compte Twitter du club. Agé de 35 ans, il vient pour apporter son expérience et aider le club de l’Aube à se maintenir dans l’elite.