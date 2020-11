Adil Rami a évoqué sa vie personnelle dans une interview accordée à RTL.

L’ancien joueur de l’OM ou du LOSC évoque très souvent sa vie privée. Ancien compagnon de la star Pamela Anderson, le défenseur central a évoqué son amour pour les femmes dans une interview accordée à RTL à l’occasion de la sortie de son livre. « Dès que j’avais un jour off, je sortais. De base, je suis mécanicien et je n’étais pas footballeur professionnel. Mais j’ai toujours été un petit lover ! Donc je débarque à Paris, en boîte de nuit, on me met une table VIP. C’est costaud. J’arrive, je prends à boire et tout, et on me présente une fille. Je me dis ‘Ouah, je suis beau !’. J’ai un énorme respect pour les femmes, mais j’aime la femme, c’est comme ça. C’est magnifique. En fait, pendant la soirée, les bouteilles défilent. Et avec le temps, je comprends que ces filles-là, elles travaillent dans la boîte, donc en fait ‘je suis pas beau’. Quand t’es footballeur, les gens se ramène à ta table… C’est incroyable », a indiqué l’ancien joueur de l’OM sur RTL.