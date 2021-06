Dans 7 jours, Sylvain Ripoll doit annoncer sa liste des joueurs retenus pour disputer les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

Une liste qui a du mal à se remplir, car les clubs refusent, pour certains de laisser partir leurs joueurs, afin qu’ils puissent prendre part à la compétition et représenter le peuple français. Une situation difficile et c’est pourquoi Adil Rami a posté un message et ne serait pas contre aider le sélectionneur dans cette aventure. « Je sais que l’équipe de France pour les JO ils ont quelques problèmes je crois, ils n’arrivent pas à trouver un nombre de joueurs suffisant. Je suis partant pour aller dans ce groupe France pour les JO, mais vraiment, tu sais que je peux aller en finale et gagner les JO (…) C’est une équipe jeune, j’ai le caractère justement pour pouvoir les encadrer. J’aime mon pays et je sais que je peux apporter quelque chose en plus dans cette équipe, et tu le sais je suis atypique, si je met les pieds là-bas on arrive en finale, » a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.