Licencié pour faute grave par l’Olympique de Marseille, Adil Rami a ensuite ciré le banc à Fenerbahçe. Un coup monté ?

Dans un entretien accordé à l’émission de TF1 Téléfoot, le champion du monde 2018 a émis cette hypothèse. : « C’est mon avis et j’en suis quasi sûr. J’ai des preuves ! Des gens m’ont dit clairement : c’est comme ça, tu ne pourras pas jouer. Je disais à l’entraîneur : « Fais-moi jouer deux, trois ou quatre matchs, je suis le meilleur défenseur de la Turquie. Il me disait : « Oui c’est vrai tu es le meilleur à l’entraînement, tu es le meilleur partout. Je lui ai demandé pourquoi. Il m’a répondu : « C’est comme ça, c’est le football. Je ne peux pas t’expliquer. » Dans ma tête, j’ai compris… Pourquoi l’OM aurait fait ça ? Pour appuyer leur pseudo-pensée : dire que je ne suis plus footballeur. Si je rebondissais à Fenerbahçe, que je jouais et devenais un leader, ça pouvait faire comprendre qu’ils avaient tort. C’était sans doute leur crainte. »