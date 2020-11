Adil Rami a récemment vécu de nombreuses épreuves, entre la fin de son parcours à l’Olympique de Marseille, sa difficile reprise du football mais également sa séparation avec Pamela Anderson… Resté silencieux depuis quelques mois à ce sujet, Adil Rami est finalement revenu sur sa rupture et cette relation douloureuse.

« Pamela Anderson? Je sais ce qu’elle a voulu faire en m’accusant de ça (violence NDLR) (…) Elle a voulu me fracasser, notamment sur ma collaboration avec l’association de défense des femmes battues. » a déclaré le champion du monde dans un entretien accordé au Figaro. « Elle n’a jamais porté plainte, car rien de tout cela ne s’est passé. Pendant deux ans j’ai souffert, on a menti à mon égard. J’ai des vidéos et photos qui peuvent infirmer ce qu’elle a avancé. C’est du passé maintenant et je ne veux plus être associé à elle. C’est pour ça que je n’ai pas porté plainte. C’est une leçon.«

En juillet 2019, l’actrice avait accusé son ex-compagnon de violences physiques, alors qu’ils venaient tout juste de se séparer. « Il m’a écrasé les deux mains » avait-elle alors écrit sur son blog en « prouvant » ses dires avec des vidéos où elle recevait des soins…