Alors qu’il prendra sa retraite sportive à l’issue de la prochaine journée de Liga, Gerard Piqué convoiterait déjà le poste de Joan Laporta, celui du président du FC Barcelone.

Présent au FC Barcelone depuis 2008, mais formé au club, Gerard Piqué a officialisé son départ à la retraite. Un choc pour de nombreux observateurs mais aussi en interne alors que la direction n’aurait été informée que quelques heures auparavant : « Il a vu le président Laporta hier pour lui expliquer. Piqué est quelqu’un qui respecte son club et le football. Il s’est rendu compte qu’il n’avait plus niveau et est arrivé à la conclusion qu’il n’était plus utile pour son club. Il a préfère partir par la grande porte. […] La presse catalane explique que Piqué avait dit dans le vestiaire cet été que s’il n’était pas titulaire au mois de novembre, il partirait. […] C’était déjà quelqu’un qui n’était plus concentré sur le foot mais surtout il n’a plus le niveau pour un club ambitieux comme le Barça. Ce n’est pas un personnage que j’aime beaucoup mais je l’ai trouvé très classe dans ses adieux. »

Homme d’influence, Gerard Piqué n’a pas pris sa retraite sportive par hasard et ne restera jamais très loin du FC Barcelone. L’Espagnol de 35 ans convoiterait déjà la position de Joan Laporta. La guerre est déclarée : « Aux prochaines élections, on sait qu’il y aura Piqué. Je crois que Laporta a encore deux ans et demi devant lui et il y a deux fortes chances pour que Piqué se présente aux prochaines élections (tous les 4 ans, ndlr). […] C’est un homme d’affaires mais c’est aussi un homme qui veut devenir président du Barça et ce soir, il a commencé sa campagne pour le devenir.« , a déclaré Fred Hermel sur les ondes de RMC dans l’After Foot. Des révélations qui peuvent expliquer les récentes déclarations de Javier Tebas, indiquant que l’avenir des Blaugranas allait être tumultueux.