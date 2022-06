En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait en route pour Londres. Il devrait quitter la Catalogne pour rejoindre les Blues de Chelsea.

Toujours en négociations pour tenter de convaincre Ousmane Dembélé, le FC Barcelone aurait formulé une dernière offre sans réponse. Une attente qui ne joue pas en la faveur du Barça alors que Chelsea, d’après les informations de Sky Sports, serait particulièrement confiant dans ce dossier. Des certitudes confirmées par The Sun qui indiquent que l’ancien du Borussia Dortmund et du Stade Rennais serait en partance pour Londres. Le Français serait un souhait direct de Thomas Tuchel qui serait parvenu à le convaincre lui et son entourage.

Un dossier qui pourrait encore tourner alors que le Paris Saint-Germain pourrait encore inverser la tendance. Patient, le FC Barcelone ne peut que constater les dégâts et attendre voire espérer un miracle.