Le nom du Portugais est toujours lié au Real Madrid. C’était déjà le cas l’été dernier, lorsqu’il voulait quitter la Juventus, et les rumeurs ont repris un an plus tard.

Et l’arrivée de Ten Hag comme nouvel entraîneur pourrait signifier le départ du Portugais. Son avenir est incertain et en Angleterre, il a trouvé une fois de plus une destination très surprenante. Cette fois, c’est The Mirror qui a souligné que le Real Madrid aurait toujours l’attaquant de United dans son agenda, et donc qu’il repenserait à un retour du meilleur buteur de l’histoire du club. Ils reconnaissent que la priorité de Florentino, comme tout le monde le sait, est la signature de Mbappé, mais ils insinuent qu’il garde un œil sur ce qui se passera avec Cristiano la saison prochaine. Ce qui est certain est qu’il évolue toujours à un haut niveau. Il a été le meilleur joueur de Manchester cette saison avec 23 buts, bien qu’il ait déjà 37 ans, mais cela ne l’empêche pas de maintenir une condition physique prodigieuse.

Malgré cela, il semble compliqué qu’avec l’effectif actuel, CR7 puisse revenir. Si la signature de Kylian est confirmée, avec Benzema à un excellent niveau et Vinicius, l’attaque titulaire est claire. Et Cristiano a pour objectif de trouver une destination qui lui garantira des minutes. Il cherchera à signer ce qui est peut-être le dernier contrat de sa carrière, avec deux objectifs. D’une part, être titulaire, mais aussi être dans un club qui joue la Ligue des champions. Quoi qu’il en soit, il devra encore attendre l’arrivée de Ten Hag, qui, s’il a déjà assuré que personne n’était titulaire, n’a pas encore pris de décision sur le sort de certains joueurs, dont CR7. Les Mancuniens pourraient le céder pour 12 millions d’euros.