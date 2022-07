Ronald Koeman l’assure à nouveau Frenkie De Jong ne veut pas quitter le FC Barcelone.

Le feuilleton Frenkie De Jong n’en finit plus d’évoluer. Après un intérêt affirmé de la part de Manchester United, Chelsea s’est mêlé à la lutte pour s’attacher les services de l’international néerlandais. Le FC Barcelone de son côté ne serait pas forcément fermé à un départ si un gros chèque arrive sur sa table. De son côté le principal intéressé lui n’a jamais changé sa ligne de conduite, il est heureux en Catalogne et veut continuer là-bas. « Avec Frenkie, avec Memphis, j’ai beaucoup de contacts. Je connais la situation de Frenkie et il l’a dit lui-même l’autre jour, il veut rester. Donc son intention est de continuer au Barça et rien d’autre. C’est la seule chose que je sais », a déclaré l’ancien entraineur du FC Barcelone, Ronald Koeman.