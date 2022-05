Selon les dernières nouvelles, Robert Lewandowski et Erling Haaland, deux des options offensives pour l’année prochaine du PSG, semblent avoir opté pour une autre destination. Rajoutez à cela le très probable départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, quelles alternatives reste-t-il donc au club de la capitale ?

Pour Lewandowski et Haaland, ce sera non

Le feuilleton Lewandowski a peut-être pris un tournant définitif. L’attaquant polonais n’était pas d’accord avec la dernière offre de renouvellement du Bayern, faite il y a quelques jours, et a dit « non » aux paramètres contractuels proposés par le club allemand. Les négociations sont dans l’impasse et cette situation pourrait profiter au FC Barcelone. L’option du Barça était celle qui plaisait le plus à son entourage et à l’attaquant lui-même et, par conséquent, le Polonais, qui était une des pistes parisiennes, pourrait trouver un terrain d’entente avec le club blaugrana. Un autre dossier qui parait presque clos est celui de l’attaquant de Dortmund, Erling Haaland. D’après la presse britannique, le Norvégien s’envolera pour Manchester où il s’engagera avec les Cityzens d’ici la fin de saison, une fois que la clause libératoire de 75 millions d’euros du joueur sera active. Le cas de Kylian Mbappé, lui, semble de plus faire de doute et l’actuel meilleur buteur parisien rejoindrait donc la maison blanche du Real Madrid la saison prochaine, avec une signature qui pourrait être imminente.

Plusieurs grands noms restent disponibles

Pour Lewandowski, Haaland et Mbappé, cela semble donc compromis pour le PSG. Il faudra donc se pencher sur d’autres pistes, et le club de la capitale a de quoi faire. Cristiano Ronaldo a été l’un des noms les plus cités pour rejoindre Paris et il est clair que son avenir à Manchester United semble de plus en plus incertain, avec une non-qualification des Mancuniens pour la prochaine Ligue des Champions. On sait également que le Belge Romelu Lukaku chercherait une porte de sortie, lui qui n’est quasiment pas utilisé par Thomas Tuchel à Chelsea. Le PSG reste aussi attentif à l’évolution du cas Ousmane Dembélé, dont le contrat au Barça expirera cet été, et qui pourrait revenir sur les tablettes du champion de France. Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec Tottenham, Harry Kane pourrait aussi avoir des envies d’ailleurs si les Spurs ne se qualifient pas pour la prochaine Ligue des Champions. Le PSG pourrait également sonder la piste Heung-Min Son de Tottenham, qui est depuis plusieurs années un ailier virevoltant en Angleterre. Pour conclure, le club de la capitale n’est pas sans reste dans l’hypothèse du remplaçant de Mbappé et aurait intérêt clarifier cette situation au plus vite.