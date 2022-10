Pisté par les plus grands clubs de la planète, Jonathan David se verrait bien quitter le LOSC pour un challenge plus relevé.

Aujourd’hui sur le podium du classement des buteurs de Ligue 1, au côté de Neymar et à une petite longueur de Kylian Mbappé, Jonathan David (22 ans) prouve qu’il est toujours l’un des attaquants les plus efficaces du championnat de France. Mais le Canadien a des ambitions encore plus haute et un départ du LOSC semble inévitable.

« Vous savez, pour moi, j’ai toujours regardé le football européen à la télévision. Donc, pour moi, ça a toujours été le but », a confié le Lillois dans un entretien accordé à Football Daily. « Pour moi, c’était, je voulais seulement aller en Europe. L’étape suivante est toujours de grandir, d’avoir plus d’ambition, un plus grand club je pense. Chaque joueur veut jouer pour un grand club dans sa vie. Donc je pense que si j’avais la chance de le faire, je le ferais certainement. Je pense que ce sont deux championnats différents [la Premier League et la Liga]. Mais je pense que je peux m’adapter aux deux, c’est sûr. Et je pense qu’avec l’expérience que j’ai acquise ici en France, cela m’aidera beaucoup si je dois m’adapter à un autre endroit beaucoup plus rapidement. Donc oui, je pense que les deux ligues me conviennent. »

Une nouvelle qui ne devrait échapper aux plus grands clubs européens. D’après les informations de la presse britannique, Manchester United, Arsenal et Chelsea portent déjà un œil attentif à la situation de Jonathan David. Affaire à suivre…