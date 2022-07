C’est officiel, Alvaro Morata sera un joueur de l’Atlético Madrid la saison prochaine et il compte bien s’imposer comme le titulaire au poste de numéro 9.

De retour à l’Atlético Madrid après deux saisons en prêt du côté de la Juventus Turin, Alvaro Morata affiche de grandes ambitions pour la saison à venir en Liga. Champions d’Espagne en 2020/21, les Colchoneros ont dû se contenter de la troisième place du classement cette année.

« Je suis très motivé et j’ai hâte de commencer l’entraînement. Je suis sûr que ce sera une excellente année. Le plus important c’est de gagner des titres, c’est ce que je veux et ce que veulent mes coéquipiers. Sur le plan personnel, peu importe si vous vous fixez des défis, l’important est d’être compétitif en groupe et de vous battre pour tout jusqu’au bout. »