Arrivé au PSG en été 2021 pour un montant total avoisinant les 70 millions d’euros, Achraf Hakimi semble toujours avoir la flamme du Real Madrid qui brille en lui, et ce ne sont pas ses dernières déclarations qui vont prouver le contraire.

Alors qu’il répondait aux questions de la chaine qatarie Alkass Channel, Achraf Hakimi n’a pas manqué de rappeler toute son affection pour son club formateur, le Real Madrid « Le Real Madrid est le club qui m’a donné une chance et j’ai tout appris de lui quand j’étais jeune. Je dois tout au Real Madrid, c’est ma maison et je l’aimerai toujours (…) Je serai toujours reconnaissant au Real Madrid. Voyons ce qui se passera dans le futur » , a lâché le latéral droit du PSG. Une déclaration d’amour explicite et sans filtre qui peut poser question quant à son avenir dans la capitale française, et encore plus au vu de la situation mouvementée entre le Real Madrid et Kylian Mbappé.