Alvaro Gonzalez est accusé depuis plusieurs jours de racisme à l’encontre de Neymar. De son côté, le Brésilien se retrouve aujourd’hui dans l’oeil des associations de lutte contre l’homophobie.

Le racisme plus important que l’homophobie ? “Le racisme est aujourd’hui vécu comme plus grave que l’homophobie, mais on ne peut pas condamner l’un sans condamner l’autre”, a indiqué dans les colonnes de TÊTU Jérémy Faledam, coprésident de SOS Homophobie. En effet, d’après plusieurs spécialistes, la star du PSG aurait lancé des insultes homophobes à l’encontre d’Alvaro Gonzalez lors du Classique.

Dans les faits, Alvaro aurait traité Neymar de “mono” (singe, en espagnol), les deux joueurs vont poursuivre leur embrouille sur le terrain. Les caméras continuent de filmer la scène et c’est à ce moment là que Neymar aurait lancé “Puto maricon”, “putain de pédé”. Des fans de football demandent depuis quelques heures le licenciement du joueur marseillais ? Mais quelle sanction pour Neymar ? Le club du PSG a rappelé dans un communiqué qu’il soutien son joueur. La LFP devrait rendre sa décision dans les prochains jours. Les deux joueurs risquent jusqu’à dix matches de suspension.