La journaliste brésilienne Raisa Simplicio, invitée de la chaîne Youtube Sport Med, a évoqué la rumeur Philippe Coutinho à l’OM.

L’ancienne star de Liverpool recrutée pour 160 millions d’euros par le FC Barcelone ne s’est jamais imposé en Catalogne. Prêté une saison au Bayern Munich, qui ne l’a pas conservé, il a traversé la dernière saison comme un fantôme en Espagne. Philippe Coutinho est donc sur le marché et des rumeurs au Brésil l’envoient vers l’OM. « J’ai entendu certaines rumeurs qui font état d’une approche des dirigeants de l’Olympique de Marseille auprès des agents de Philippe Coutinho, déclare la journaliste, mais de mon côté, je ne peux pas confirmer, je n’ai pas d’informations précises. Mais c’est effectivement un joueur qui plait beaucoup à Jorge Sampaoli et quand il arrive dans un club il exige énormément de recrues. Et je sais que Coutino est un joueur qui plaît énormément, donc cela ne m’étonnerait pas qu’il y ait une tentative d’approche pour sonder le clan du joueur brésilien. Mais je vous promets de vous tenir au courant dès que j’aurai quelque chose de concret à ce sujet. »

Voilà qui pourrait pimenter encore un peu plus l’été de l’OM. Un joueur du calibre et surtout du salaire de Counitho semble hors de portée de l’OM (il perçoit actuellement 23 millions par an au Barça). Mais dans le football, rien n’est impossible…