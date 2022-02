C’était annoncé depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel Theo Hernandez a prolongé son contrat avec le Milan AC.

Bonne nouvelle pour les Rossoneri. Indispensable sur le côté gauche de la défense milanaise, Theo Hernandez va pouvoir occuper ce poste pendant un moment. Le latéral français a prolongé avec le club italien jusqu’en juin 2026. Dans son communiqué le Milan AC écrit : « Theo a rejoint les Rossoneri à l’été 2019 et a immédiatement montré ses qualités sur le terrain, gagnant l’admiration et l’affection des fans de l’AC Milan dans le monde entier. Après 108 apparitions, 19 buts et 18 passes décisives, nous sommes heureux de poursuivre ce voyage avec Theo Hernández. »