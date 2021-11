Invaincu en Serie A, le Milan AC est co-leader en championnat au côté du Napoli et croit en un premier titre depuis 2011. Une obsession que confirme Olivier Giroud qui indique que sa formation a les forces nécessaires pour soulever le Scudetto.

« En championnat, nous nous en sortons très bien, nous jouons bien au football et nous obtenons beaucoup d’occasions. Nous sommes une équipe jeune qui va grandir rapidement. Je connaissais les qualités de Leao, mais en voyant son talent de près, il est vraiment incroyable. Je ne connaissais pas Tonali, qui m’a impressionné par son volume de jeu et sa qualité. Et puis il y a des gars comme Gabbia et Daniel Maldini qui deviendront vite des grands« , a affirmé Olivier Giroud dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.