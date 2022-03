Olivier Giroud a une nouvelle fois participé à la victoire de son équipe, le Milan AC ce dimanche soir dans le choc de la Serie A face au Napoli.

Un nouveau but qui permet à sa formation de se retrouver en tête du championnat et encore pouvoir espérer finir champion d’Italie en fin de saison. Un bonheur indescriptible pour l’ancien grenoblois et champion du monde en titre. « Trois points qui valent beaucoup car nous avons battu un rival pour le Scudetto. Ce n’est pas décisif (pour la course au titre, ndlr), mais cela reste une victoire importante. Nous avons très bien commencé et montré beaucoup d’énergie et de motivation, avec la détermination de jouer notre football. Nous avons été concentrés jusqu’au bout, c’est une victoire bien méritée. (…) J’essaie de faire de mon mieux quand je suis dans la surface, j’essaie toujours d’être au bon endroit au bon moment. Je suis très content », a reconnu le champion du monde 2018 au micro de DAZN.