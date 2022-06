Paolo Scaroni, président de Milan, a évoqué la possible vente de Rafael Leão. L’attaquant portugais, considéré comme le meilleur joueur de Serie A la saison dernière, a suscité l’intérêt de plusieurs cadors du football européen et le manager des Rossoneri n’a pas fermé la porte…

« Si Rafael Leão est intransferable ? Je ne veux pas trop entrer dans ce domaine, les transferts et le marché ne sont pas de ma responsabilité. Leão est sans aucun doute un diamant que nous avons, mais Milan a montré, jusqu’à très récemment, qu’il pouvait remplacer des joueurs rapidement et avec qualité. Je me souviens de la grave blessure de Kjaer et puis nous avons retrouvé Kalulu », a lancé Paolo Scaroni, pour La Politica Nel Pallone.

