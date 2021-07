C’est officiel depuis ce week-end, Olivier Giroud jouera la saison prochaine sous les couleurs de l’AC Milan. Dans ce club italien, le joueur tricolore sera associé à Zlatan Ibrahimovic… De quoi le faire rêver. Dans une interview accordée à Milan TV, Giroud s’est enflammé à propos de ce futur duo.

« J’ai déjà joué contre Zlatan quelques fois. Pour moi, le fait qu’il joue encore à 40 ans prouve que c’est un professionnel exceptionnel. A cet âge-là, tu ne peux pas jouer sans un gros engagement pour l’équipe et de la détermination. Il prend soin de lui… Je tenterai de faire pareil pour apprécier le football, si mon corps me le permet. Il est un exemple pour les plus jeunes. Il est l’un des meilleurs attaquants de Serie A. J’ai vraiment hâte de jouer à ses côtés, je pense que l’on va s’amuser. On va tenter de remporter quelque chose. Avec Zlatan, c’est encore mieux« , a-t-il déclaré.