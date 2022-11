Depuis son arrivée en Corse, l’Algérien de 30 ans est absolument phénoménal. Auteur d’un nouveau but lors du nul de ce week-end contre le FC Nantes (2-2) sur pénalty, il fait tomber un record qui date de la saison 1971-1972.

L’ailier gauche de 30 ans est un prodige absolu pour les Corses. En effet, il est le sauveur de l’AC Ajaccio et a déjà été décisifs à de nombreuses rencontres. En effet, en 5 matchs depuis son arrivée, Youcef Belaïli a déjà marqué 3 buts et distribués 4 passes décisives. De quoi faire tourner la tête aux plus grands de la Ligue 1. Avec 3 penalties déjà marqués, il faut remonter à Réginald Dortomb lors de l’exercice 1971-1972 pour autant de pénaltys marqués dans l’élite par un joueur du club corse.

Arrivé libre en joker en octobre, Youcef Belaïli est un phénomène absolu. Il a permis à beaucoup d’occasions aux Ajacciens de s’imposer ou d’arracher le match nul et le club corse a déjà grapillé deux places au classement depuis son arrivée, passant de 20e à 18e.