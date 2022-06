Ce lundi, l’AC Ajaccio, promu en Ligue 1, a officialisé l’arrivée de Thomas Mangani, libre depuis son départ du SCO Angers. Le milieu de terrain a signé un contrat de deux saisons avec le club corse.

Thomas Mangani est de retour à Ajaccio. Libre depuis son départ du SCO Angers, le milieu de terrain a signé un contrat de deux ans avec le club fraichement promu en Ligue 1. Thomas Mangani a joué les sept dernières saisons au SCO Angers en Ligue 1 Uber Eats où il a disputé 257 matchs toutes compétitions confondues pour 30 buts et 29 passes décisives. Dans une interview accordée aux médias de l’AC Ajaccio, il a exprimé son bonheur de rejoindre son ancien club.

« Je suis heureux de retrouver l’ACA 15 ans après, c’est un plaisir ! Je remercie les dirigeants pour la confiance qu’ils me témoignent. J’espère apporter un maximum à l’équipe, au club, à mes coéquipiers car j’arrive avec une grande motivation. Je veux être à la hauteur de la confiance que l’on me donne. l’ACA était ma première saison pleine. Je garde un excellent souvenir du club, des supporters et des coéquipiers que j’ai pu connaître à l’époque. C’est une expérience qui m’a beaucoup servi pour la suite de ma carrière », a déclaré Thomas Mangani sur le site officiel du club Corse.

La saison dernière, il a joué 34 matchs toutes compétitions confondues pour 7 buts et 2 passes décisives.