Victoire 1 but à 0 pour l’AS Roma face à l’Atalanta Bergame ce samedi soir lors de la 28e journée de Serie A.

Servi par Nicolo Zaniolo, l’Anglais Tammy Abraham a inscrit le seul but de la partie (32e), son 13e de la saison en championnat. En face, les hommes de Gian Piero Gasperini ont eu la possession mais en peinant à se montrer véritablement dangereux. A noter que les deux équipes ont fini à dix suite aux expulsions de De Roon et Mkhitaryan durant le temps additionnel. Forte d’un match en plus, la Roma double donc la Dea à la 5e place.