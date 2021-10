International brésilien et désormais capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos se sent toujours aussi bien dans la capitale française. Le défenseur central du vice-champion de France est décidé concernant son avenir et il a donné plus de détails à ce propos.

Au micro « d’Europe 1 », le joueur de 27 ans s’est confié et n’envisage pas du tout de partir dans l’immédiat. Il aime le PSG et compte y rester encore très longtemps. « Capitaine ? C’est un privilège, un énorme honneur pour moi. Quand on commence à jouer au football, on ne pense pas à être capitaine d’une grande équipe. Je veux gagner le plus de titres possibles avec le PSG. C’est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l’histoire du club. Rester le reste de ma carrière au PSG ? Ça me plairait. Je ne pense pas à changer d’air. Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible. Ma famille aime bien la ville, comme moi. C’est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire, » a-t-il déclaré. Rappelons que le Brésilien est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024. Alors Marcos Aoas Correa deviendra-t-il le Francesco Totti du PSG ? Réponse dans les prochaines années.