Ansu Fati a encore vécu une saison galère avec de nombreuses blessures. Petit crack de la Masia, le joueur de 19 ans nourrit de très grandes ambitions avec son club formateur et il déclare sa flamme au FC Barcelone.

Au cours d’un entretien à ‘Canal+’, le jeune international espagnol s’est exprimé concernant son avenir et il se voit au FC Barcelone encore très très longtemps. « l’intérêt du PSG à me signer ? Je ne sais pas. Ce sont des choses que mon agent et mes parents portent. Dès le début de tout, je leur ai dit quel était mon objectif, qui était de rester au club. Dans ma tête, je l’ai clair, j’espère pouvoir faire toute ma carrière ici. » Le message est clair.