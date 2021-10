De retour en sélection avec les Pays-Bas durant cette trêve internationale Georginio Wijnaldum doit retrouver de la confiance après un début de saison très délicat au Paris Saint-Germain.

Dans le journal « AD », le sélectionneur des Oranjes est revenu sur la situation que traverse son milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Et il est inquiet de la situation et souhaite de tout coeur que son joueur puisse s’intégrer en France et montrer de quoi il est capable sur le terrain. « Bien sûr que je suis inquiet. J’en ai déjà parlé à Wijnaldum quand je suis arrivé au rassemblement. Mais je ne tire pas encore la sonnette d’alarme. J’ai beaucoup de confiance en certains joueurs. Wijnaldum est l’un d’entre eux » a-t-il dit.

Rappelons que les Pays-Bas disputent deux matchs de qualification à la Coupe du monde durant la trêve. Il commencent par un déplacement en Lettonie ce vendredi 8 octobre, avant de recevoir Gibraltar le 11 octobre.