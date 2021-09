Sur le départ à Manchester United, Anthony Martial est la cible privilégiée des critiques des anciennes stars de Premier League. Pourtant, le Français a trouvé un allié en la personne de Teddy Sheringham. Pour lui, le seul responsable est Ole Gunnar Solskjaer et sa gestion.

« C’est pareil que pour Harry Kane ou Tammy Abraham. Les avant-centres ont besoin d’être aimés. Si vous ne vous sentez pas aimé et apprécié, si vous pensez avoir une chance en Coupe et que vous ne la saisissez pas, alors vous n’aurez aucun espoir de jouer des matchs de championnat, et cela vous met une grosse pression. Tammy est parti à la Roma et José Mourinho a dit ‘vas-y et si tu rates des occasions, tu ne seras pas sorti de l’équipe tout de suite’. Cela vous permet de vous détendre. Les footballeurs doivent être détendus devant le but. […] Quand vous êtes aimé par un manager, vous avez ce sentiment. Martial ne l’a manifestement pas en ce moment parce qu’il y a d’autres joueurs devant lui« , a déclaré Teddy Sheringham dans des propos relayés par le Daily Mail.