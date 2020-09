L’Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas ont fait le bon choix avec le retour de Juninho en tant que directeur sportif. L’ancien joueur est en train de montrer à l’ensemble des observateurs de l’OL que c’est lui le boss du club.

“Depuis le coeur du mois d’août, et cette petite épopée en Ligue des Champions, Juninho a vraiment pris les commandes. Le costume n’est plus trop grand pour lui. Quelque part, c’est lui qui a choisi Rudi Garcia. Même si l’échec Sylvinho est toujours présent… Après, il a aussi choisi Bruno Cheyrou pour la direction de la cellule de recrutement. Tout cela se met en place. Juni parle énormément avec les joueurs pour leur mettre cette gagne dans la tête, pour leur donner confiance ou leur donner un coup de boost. Tout ça porte sa marque. Il s’entend bien avec Garcia, ils se retrouvent dans les causeries. Juninho a la haine de la défaite, Garcia aussi. Après, le staff est aligné en fin de contrat sur juin 2021. L’OL fera le point en mars-avril. Tout le monde a envie d’être sur le même élan, et ça joue”, a indiqué le journaliste de RMC à Lyon, Edward Jay.