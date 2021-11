Le 24 novembre le PSG jouera son avenir en Ligue des Champions face à Manchester City. Lionel Messi blessé depuis deux semaines effectue son retour à la compétition avec sa sélection. Il devrait être titulaire face au Brésil ce mercredi.

Blessé depuis début novembre avec le PSG, Lionel Messi a tout de même été sélectionné avec l’Argentine pour la trêve internationale. Il a joué un petit quart d’heure face à l’Uruguay dans la nuit de vendredi à samedi dans la nouvelle victoire de son équipe (0-1). Mercredi à 00h30 l’Albiceleste affronte le Brésil, premier des éliminatoires et déjà qualifié à la prochaine coupe du monde, et Messi devrait jouer. Le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, a annoncé en conférence de presse que le joueur du Paris Saint-Germain jouera bien ce choc sud-américain. Une titularisation pas tout à fait au gout des dirigeant parisiens qui prennent toute leur précaution avec le sextuple ballon d’or qui souffrait de gênes musculaires avant de rejoindre sa sélection. Ils n’ont désormais plus qu’à croiser les doigts…