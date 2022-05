Le feuilleton Kylian Mbappé est arrivé jusqu’aux oreilles de Thomas Tuchel. A la tête des Blues de Chelsea, l’Allemand a profité des interrogations de la presse pour rendre hommage à N’Golo Kanté, son Kylian Mbappé à lui.

« Je pense qu’il est notre joueur clé, clé, clé, a insisté le technicien allemand. Mais les joueurs clés, clés, clés doivent être sur le terrain et il n’a joué que 40 % des matchs, donc c’est peut-être un miracle que nous arrivions à la troisième place. Il est notre Mo Salah, il est notre Van Dijk, il est notre De Bruyne, il est notre Neymar, il est notre Kylian Mbappé. Il est simplement ce joueur, le gars qui fait la différence et si vous ne l’avez que 40 % du temps, c’est un énorme problème. Compte tenu de ce pourcentage, cela met tout en perspective, parce que j’ai vu Liverpool la saison dernière sans Van Dijk et ils ont eu de grosses difficultés. Il est l’un des tout meilleurs milieux de terrain du monde.«

A 31 ans, N’Golo Kanté a réalisé une saison satisfaisante lorsqu’il était sur le terrain mais mitigée dans sa globalité. Malgré 40 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Français a été absent à plusieurs reprises suite à une multitude de pépins physiques. Sur l’exercice 2021-2022, le milieu de terrain a manqué 16 rencontres pour un total de 73 jours d’indisponibilités.