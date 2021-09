A l’aube d’une confrontation XXL entre Chelsea et la Juventus Turin en phase de poules de Ligue des Champions, Jorginho a été interrogé par la Gazzetta dello Sport sur ses ambitions ainsi que sur son ressenti avant cette confrontation prestigieuse. L’Italien ne s’en cache pas, il pense au Ballon d’Or.

Couronné de succès depuis le début de l’année, l’Italien a encore des objectifs plein la tête, tant avec son club, Chelsea, qu’avec son équipe nationale : « En ce moment, dans mes pensées, il y a le match contre la Juventus, mais aussi, je ne m’en cache pas, j’ai encore quelques trophées à remporter cette année : la Ligue des Nations, avec l’équipe nationale en Octobre et puis la Coupe du Monde des Clubs avec Chelsea en décembre. L’année 2021 a été extraordinaire et je profite de ce moment. Être considéré comme un candidat crédible pour le Ballon d’Or me rend fier. Si cela devait arriver, ce serait fantastique, mais nous sommes dans le domaine des hypothèses. Si c’est le cas, je penserai à tout ce qu’un prix prestigieux comme celui-ci peut vous donner de bien. Maintenant, je veux garder la tête sur les épaules : jouer et essayer de gagner, avec Chelsea et avec l’Italie. »

Atteindre ces objectifs passera par une victoire dès ce soir face à la Juventus Turin. Une rencontre importante qui décidera vraisemblablement du leader de ce groupe :« La Juventus est une grande équipe avec une grande histoire. Pour moi ce sera une soirée spéciale : c’est la première fois depuis mon transfert à Chelsea que j’affronte une équipe italienne. La Juve est forte, elle récupère en Serie A, elle doit être affrontée dans le plus grand respect et avec une concentration totale. Retrouver Chiellini, Bonucci, Locatelli et Chiesa sera une émotion supplémentaire. Au Championnat d’Europe nous avons vécu ensemble une aventure extraordinaire qui a marqué nos carrières et nos vies. »