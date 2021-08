Lionel Messi est revenu sur ses adieux et sa tristesse de quitter le FC Barcelone pour lui et sa famille.

C’est lors d’un entretien accordé à la BBC que la star argentine est revenu sur cette journée difficile. Il raconte sa tristesse de quitter la Catalogne et le moment où il a annoncé cette décision à sa femme et ses enfants. « Mon père est venu à la maison. Il s’était réuni avec Laporta le matin. Il m’annonce la nouvelle, et là coup de blues. Ensuite j’ai dû me préparer pour l’annoncer à Antonella, et ensuite à nos enfants. On a pleuré, on était triste, et on a dû trouver une tactique pour le dire aux enfants du mieux possible. En décembre, on leur avait dit qu’on restait, qu’on allait continuer, et on savait que ça allait être dur pour eux, surtout pour Thiago. » A-t-il déclaré.