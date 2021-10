Fraichement retraité en fin de saison dernière, le défenseur brésilien Vitorino Hilton est revenu sur son mercato estival et il précise qu’il aurait encore pu jouer en Ligue 1cette saison.

Dans une interview donnée pour « France Bleu Hérault », le défenseur brésilien de 43 ans a expliqué avoir dit non à son ancien entraîneur au MHSC, Michel Der Zakarian qui dirige aujourd’hui le Stade Brestois. « Pas mal du Brésil, mais aussi en France et même en Ligue 1, avec un ancien coach du MHSC (rires).«

Avant de poursuivre et parler d’une possible reconversion : « Ça peut être en tant qu’entraîneur, joueur, on ne sait pas. L’envie de jouer a toujours existé. […] Quand je commente les matches (pour Prime Video Sport) et que je suis au bord de la pelouse, ça me manque beaucoup. […] Mon épouse était très contente quand j’ai mis un terme à ma carrière, parce qu’elle savait que je serais plus souvent à la maison. Mais ces derniers temps, elle me pousse à trouver quelque chose, elle n’en peut plus de moi (rires). Je ne peux pas m’arrêter, c’est plus fort que moi. Je suis actif toute la journée. Je me lève à 5h30 ou 6 heures du matin et je suis non-stop jusqu’à 23 heures.«