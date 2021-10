Actuel 19e joueur mondial, le Français Gaël Monfils est revenu sur ses objectifs au cours d’un entretien accordé à son partenaire « eToro. »

La Monf est ambitieux et vise aujourd’hui la mythique barre des 600 victoires. « J’aime le sport que je pratique, j’aime ce que je fais. J’ai vraiment de la chance de vivre ma passion. J’ai la chance de réussir dans ce à quoi je rêvais quand j’étais jeune. J’imagine que le jour où je n’aurai plus envie de me lever pour aller m’entraîner, où je perdrai ma discipline, je pense que ce sera la fin de ma carrière de joueur de tennis professionnel. Mais ça me parait encore loin. Je veux absolument atteindre les 600 victoires avant la fin de ma carrière. » Agé de 35 ans, il vient d’entrée dans le top 500 des victoires et ne compte pas s’arrêter là.