Nommé directeur sportif du Paris Saint-Germain il y a quelques jours Luis Campos ne traîne pas en route. Le Portugais s’est donné pour objectif de renforcer la charnière centrale du champion de France en titre et il ne lâche pas Milan Skriniar.

Plus que jamais décidé à faire venir l’international slovaque en France, Campos et le PSG ont dégainé une nouvelle offre de l’ordre de 60 millions d’euros plus une arrivée de Julian Draxler dans la transaction. Si l’on en croit les informations de la ‘Gazzetta dello Sport’ le club de la capitale touche au but dans ce dossier même si l’Inter Milan réclame 70 millions d’euros pour accepter un départ de son défenseur. Une offre légèrement supérieure à la précédente mais qui ne devrait pas faire peur aux Parisiens. Pour rappel, le joueur de 27 ans est toujours sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en juin 2023. Affaire à suivre…