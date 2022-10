Les dirigeants de la capitale ne sont pas particulièrement ravis de ne pas avoir réussi à recruter Milan Skriniar cet été et compte bien retourner sur la piste du défenseur de l’Inter Milan cet hiver. Cependant, en cas d’échec, une autre piste est envisagée avec Pau Torres (25 ans) de Villarreal.

Le Paris Saint-Germain est complétement activé pour trouver un défenseur central. Et si la piste Milan Skriniar (27 ans) semble devenir de plus en plus compliquée, Luis Campos et sa bande pourrait se diriger vers un autre défenseur, un peu moins en vue. En effet, Pau Torres ne fait pas la une de tous les journaux mais fait des prestations très convaincantes avec Villarreal et est sans aucun doute l’un des acteurs de la victoire en Europa League en 2021.

Avec 100% de titularisations dans les 11 matchs de Liga de Villarreal, le natif de cette même ville est sans aucun doute un des hommes forts de l’ancien dispositif d’Unai Emery. Néanmoins, avec le départ du coach, le défenseur pourrait être attiré lui aussi par de nouveaux défis et c’est bien le Paris Saint-Germain qui pourrait l’offrir. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le joueur dispose d’une clause à 50 M€ que pourrait s’empresser d’utiliser Luis Campos.