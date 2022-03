Alors que l’expiration de son contrat arrive à grands pas, Paul Pogba ne manque pas d’options pour son avenir.

Actuellement dans une passe délicate à Manchester United, la presse britannique n’a pas écarté la possibilité d’une signature d’un nouveau contrat avec les dirigeants mancuniens. Toutefois, d’autres prétendants tapent à la porte du Français. Le PSG lui porte un intérêt qui ne date pas d’hier, et serait prêt à faire une « méga offre » pour le joueur tricolore, d’après les médias anglais toujours. La Juventus songe aussi fortement à faire revenir la ‘Pioche’ du côté de Turin, mais serait évidemment moins armé financièrement que le club parisien. Un peu plus à distance, le Real Madrid et le FC Barcelone surveillent et étudient toujours la situation du milieu de terrain. Paul Pogba n’aura donc pas de mal à ouvrir une nouvelle page de sa carrière, que ce soit à Manchester United ou ailleurs, mais une autre certitude est qu’il compte prendre le temps d’y réfléchir et n’annoncerait sa décision qu’en fin de saison.