Pisté par quelques cadors, Renato Sanches aurait été placé sur la liste des transferts pour 40 millions d’euros par les dirigeants du LOSC.

Titulaire hier avec Lille pour la reprise de la Ligue 1 (3-3 face à Metz), Renato Sanches est peut-être en train de vivre ses derniers jours dans le nord de la France. Pisté par les plus grandes écuries européennes, le Portugais pourrait être vendu cet été pour renflouer les caisses du LOSC. À la recherche de 95 millions d’euros pour éponger ses dettes, le club a déjà vendu Mike Maignan (Milan AC) et Boubakary Soumaré (Leicester) pour un montant situé entre 35 et 40 millions d’euros. Un montant que le LOSC espère doubler en vendant Renato Sanches.

D’après les informations du journaliste Mohamed Toubache-Ter, le champion de France en titre ne souhaite pas se séparer du Portugais contre moins de 40 millions d’euros. Une énorme somme qui mettrait déjà un premier prétendant hors de course : le FC Barcelone. Le club catalan, qui vient de perdre Lionel Messi la semaine dernière, serait très intéressé par le profil de Renato Sanches mais espérait plutôt conclure le deal sous la forme d’un prêt. Une option qui n’emballe pas vraiment les dirigeants de Lille, d’autant que Liverpool serait toujours disposé à acheter le Portugais cet été. Reste à savoir si les Reds s’aligneront sur les 40 millions d’euros demandés ou si le LOSC devra revoir ses exigences à la baisse.