Le RC Lens est gourmand et demande pas moins de 40 millions d’euros pour laisser filer Seko Fofana dès cet été.

Auteur d’une saison absolument stratosphérique sous les couleurs du RC Lens, Seko Fofana ne manque pas de prétendants. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco, le capitaine des Sang et Or a aussi la cote en Premier League à en croire la presse britannique. De quoi donner des idées aux dirigeants Lensois, qui ont revu à la hausse le prix du milieu de terrain de 27 ans.

D’abord estimé autour des 20 millions d’euros, Seko Fofana a doublé de valeur en quelques jours. D’après les informations de nos confrères de Foot Mercato, il faudra aligner entre 35 et 40 millions d’euros pour arracher au RC Lens son meilleur joueur. C’est le prix qu’a dépensé Newcastle – présent sur le dossier Fofana – cet hiver pour s’offrir Bruno Guimarães (OL). Reste à savoir si les Magpies ou Fulham accepteront de mettre autant sur la table, car en Ligue 1, Paris et Monaco semblent déjà hors de course.