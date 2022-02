Alors que le Barça affiche de gros problèmes financiers la situation contractuelle de certains joueurs a été mise en lumière par le media Esport 3.

Gerard Piqué (28 millions d’euros), Sergio Busquets (23 millions d’euros), Jordi Alba (20 millions d’euros), Umtiti (20 millions d’euros), Ter Stegen (14 millions d’euros) Dembélé et Sergio Roberto (12 millions d’euros)… Voici combien paie le FC Barcelone certains de ses joueurs. Une situation financière compliquée, conséquence de la gestion calamiteuse du Barça sous Bartomeu. Pour rappel, les Catalans ont réussi à se débarrasser de Griezmann qui empochait 21 millions et de Coutinho (en prêt) qui touchait lui 16 millions d’euros. Mais on partait de tellement loin…