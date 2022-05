Pur produit de l’académie lyonnaise, Malo Gusto pourrait quitter l’OL à l’issue de la saison. Le latéral est convoité par l’Atlético Madrid, prêt à débourser une somme avoisinant les 25M€.

Révélation de cette saison côté lyonnais, Malo Gusto était attendu par les supporters rhodaniens qui attendaient son éclosion avec impatience. Aligné à de multiples reprises cette saison, 32 titularisations toutes compétitions confondues, il concurrence Léo Dubois, pourtant capitaine des Gones. Au fil des semaines, le jeune français a prouvé sa valeur et ses performances attisent déjà les convoitises. Après avoir arraché Reinildo Mandava des mains du LOSC, l’Atlético de Madrid, selon les informations de Fichajes.net, voudrait réitérer la même transaction. A seulement 18 ans, Malo Gusto impressionne et séduit les Colchoneros qui seraient prêts à répondre aux exigences formulées par l’Olympique Lyonnais et d’un prix fixé à 20-25 millions d’euros.

Alors que de grands changements se préparent du côté de l’Olympique Lyonnais cet été, Malo Gusto pourrait être l’une des valeurs marchandes sur lesquelles Jean-Michel Aulas s’apprêterait à miser afin de renforcer un effectif à l’agonie.