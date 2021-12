Le FC Barcelone, qui s’est incliné 3-0, sur la pelouse du Bayern Munich lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, a terminé troisième du groupe E et jouera l’Europa League en février prochain, vingt ans après sa dernière participation.

La campagne de Ligue des Champions du FC Barcelone a été un véritable naufrage. Le club catalan, qui s’est imposé à deux reprises contre le Dynamo Kiev (1-0 / 1-0), s’est lourdement incliné contre le Bayern Munich (3-0 / 3-0) puis a connu une lourde défaite, 3-0, contre le Benfica Lisbonne avant de faire match nul, 0-0, lors du match retour.

2 buts marqués et 9 encaissés en six rencontres, le club catalan ne disputera pas les huitièmes de finale de la plus belle des compétitions de clubs. En effet, les hommes de Xavi, qui ont terminé à la troisième place du groupe E, ont été reversés en Ligue Europa pour la seconde partie de saison.

Au mois de Février, le barça jouera un barrage pour une qualification en huitième de finale où l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco sont déjà qualifiés après avoir terminé en tête de leur groupe respectif.