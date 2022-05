Cet été, l’ASSE a prévu un ménage XXL avec pas moins de 14 joueurs annoncés sur le départ.

18e de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne doit passer par les barrages (contre l’AJ Auxerre) pour se maintenir en Ligue 1. Mais en attendant le match retour (dimanche à 19h), les Verts préparent déjà le mercato estival, avec un grand ménage prévu d’après les informations de nos confrères de L’Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien sportif annonce en effet que l’ASSE veut se débarrasser de 14 des 29 joueurs de l’effectif professionnel. Dans le lot on retrouve notamment Paul Bernardoni, Enzo Crivelli, Falaye Sacko et Sada Thioub. Tous les quatre prêtés cette saison, ils regagneront leurs clubs respectifs dans les prochains mois.

En fin de contrat au mois de juin, Eliaquim Mangala, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Timothée Kolodziejzak, Romain Hamouma, Bilal Benkhedim, Assane Dioussé, Bakary Sako et Miguel Trauco ne seront pas retenus. Arnaud Nordin, également dans sa dernière année de contrat chez les Verts, a déjà trouvé un accord pour rejoindre Montpellier.

Mais ce n’est pas tout, le club stéphanois serait résigné à perdre Denis Bouanga, qui intéresse le Celta Vigo et dont le contrat arrive à expiration en 2023. En cas de relégation en Ligue 2, l’ASSE aurait également planifié les départs de Harold Moukoudi, Saidou Sow et Lucas Gourna-Douath, dont la valeur est estimée à 10 millions d’euros. Dans le viseur du FC Porto, Yvann Maçon pourrait aussi se faire la malle, alors qu’Adil Aouchiche, Zaydou Youssouf et Mahdi Camara sont toujours dans le flou concernant leur avenir. Bref, une immense révolution se prépare chez les Verts en fin de saison.