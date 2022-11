Grâce à ses postes de président de la LFP et de la société commerciale de la Ligue, Vincent Labrune va percevoir un salaire annuel de 1,2 millions d’euros.

D’après les informations de nos confrères de L’Equipe, « Vincent Labrune touchera désormais un salaire d’1,2 million d’euros pour sa double casquette ». Un montant largement supérieur à celui que percevait le président de la Ligue les années précédentes, à savoir 420 000 euros à l’année. Selon diverses sources, ce dernier a également perçu une prime de 3 millions d’euros pour la réalisation de l’opération avec le fonds d’investissement CVC. « Arnaud Rouger et Sébastien Cazali, respectivement directeur général et directeur administratif et financier de la Ligue, ont aussi été récompensés », précise L’Equipe.

Toutefois, ce salaire XXL place Vincent Labrune dans la fourchette basse des rémunérations de ses homologues européens selon une étude réalisée pour le CA de la Ligue par Eghon Zender, cabinet mondial de conseil en management et recrutement de cadres.