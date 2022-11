Pour s’offrir les services du talentueux Kvara, Chelsea est prêt à faire des folies dès l’ouverture du mercato hivernal.

Véritable révélation de Serie A cette saison, Khvicha Kvaratskhelia (21 ans) commence déjà à faire tourner la tête des plus grands clubs de la planète. Arrivé à Naples cet été pour ‘seulement’ 15 millions d’euros, l’ailier géorgien pourrait rapporter gros au club italien. « Il est venu à Naples, il a été brillant, et les gens parlent de 100 millions d’euros. S’il continue à être aussi performant jusqu’à la fin de la saison et la saison prochaine – parce qu’il y a zéro pour cent de chances qu’ils le vendent [en janvier] – il atteindra 100 millions d’euros, c’est sûr », a prévenu son agent Christian Emile, dans une interview accordée à Fabrizio Romano.

Déjà très intéressé à l’idée de rejoindre le Real Madrid à l’avenir, le jeune Kvara se retrouve également dans le viseur de deux cadors de Premier League. D’après les informations de l’Evening Standard, Liverpool et Chelsea sont prêt à tout pour s’offrir le nouveau crack du football italien. Après l’échec Cristiano Ronaldo cet été, le nouveau propriétaire des Blues aura notamment de l’argent à dépenser. Le média britannique croit savoir que Chelsea prépare une offre de 100 millions d’euros dès le mois de janvier. Affaire à suivre…