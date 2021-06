Alors que le prêt de Kalimuendo vient de se terminer, le RC Lens pense à Denis Bouanga pour remplacer le jeune Parisien la saison prochaine.

Passé à deux doigts d’une qualification en Europa League cette saison, le RC Lens espère bien se rattraper l’an prochain. Mais pour cela, le club nordiste va devoir étoffer son effectif avec peu de moyens. Et à en croire la presse locale, le gros coup des Lensois pourrait être le transfert de Denis Bouanga en provenance de l’AS Saint-Étienne. Valeur sûre de Ligue 1 depuis déjà quelques saisons, l’international gabonais serait dans le viseur des Sang et Or pour pallier le départ du jeune Arnaud Kalimuendo, prêté une saison par le PSG.

Auteur de 6 buts et 7 passes décisives avec les Verts cette saison, Bouanga pourrait quitter le club stéphanois cet été en cas d’offre avoisinant les 10 millions d’euros. Une somme que Lens serait prêt à débourser pour l’attaquant de 26 ans, qui connaît déjà bien l’entraîneur Franck Haise, pour l’avoir côtoyé lorsque les deux hommes étaient au FC Lorient.