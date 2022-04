Ce soir à partir de 21 heures, le Paris Saint-Germain rend visite au Clermont foot dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre Mauricio Pochettino a dévoilé son groupe avec pas moins de 10 absents.

S’il pourra compter sur ses stars Mbappé, Neymar et Messi, le coach argentin doit composer avec près de 10 absents. Marquinhos a été laissé au repos tandis que Keylor Navas, Angel Di Maria, Ander Herrera, Abdou Diallo, Ismaël Gharbi ou encore Layvin Kurzawa sont blessés. Enfin, Julian Draxler et Leandro Paredes ont été opérés récemment et ne rejoueront donc plus d’ici à la fin de la saison. Notons les retours de Gianluigi Donnarumma et surtout de Sergio Ramos qui pourrait bien débuter cette rencontre.