Tom Brady a coupé court aux rumeurs ce mardi. Le quarterback de 44 ans, vainqueur du Super Bowl à 7 reprises, a confirmé son départ à la retraite sur les réseaux sociaux. Un véritable tremblement de terre en NFL, la ligue majeur de football américain.

« J’ai aimé ma carrière en NFL mais le temps est venu pour moi de concentrer mon temps et mon énergie à d’autres choses. J’ai toujours pensé que le football américain était le sport du ‘tout ou rien’ : s’il n’y a pas une implication à 100% dans la compétition, alors vous ne réussirez pas, et le succès est ce que j’aime le plus dans ce jeu (…). C’est quelque-chose de difficile pour moi à écrire, mais allons y : cette implication dans la compétition est terminée. »