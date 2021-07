L’Equipe de France féminine par équipes de fleuret a échoué en finale des Jeux Olympiques ce jeudi midi face à la Russie, qui est toujours sous bannière neutre.

Les Françaises sont tombées sur bien plus fortes même si elle n’ont pas démérité dans cette finale. Elle s’inclinent au final de 11 touches 45 à 34 face aux Russes Marta Martyanova, Larisa Korobeynikova et Inna Deriglazova qui décrochent le titre olympique à Tokyo. La première s’est pourtant blessée avant de revenir en lice et finalement offrir la victoire à sa nation. Nos Françaises Pauline Ranvier, Anita Blaze et Ysaora Thibus ont même tenté un coup de poker en faisant rentrer Astrid Guyart mais cette dernière n’a pas réussie surprendre ses adversaires. C’est une très belle médaille d’argent pour nos Bleues qui permettent à la France d’obtenir une nouvelle médaille dans ces Jeux Olympiques 2020.